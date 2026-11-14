OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Voetbalsite VI waarschuwt voor kwaadaardige code bij advertenties

Voetbalsite VI waarschuwt voor kwaadaardige code bij advertenties

Crime

Vandaag, 21:43

Link gekopieerd

Op de populaire voetbalnieuwssite VI.nl is begin november via advertenties op de site een kwaadaardige code verspreid onder gebruikers. Dat meldt VI op de eigen website. De code verzamelde gegevens over websitebezoeken, en probeerde bij bepaalde iPhones toegang te krijgen tot persoonsgegevens.

Volgens VI is de code inmiddels verwijderd en is de kwetsbaarheid in het advertentiesysteem op de site verholpen. Wel blijkt uit onderzoek dat er in ieder geval gegevens over websitebezoeken zijn buitgemaakt. Of er ook persoonsgegevens zijn buitgemaakt is niet vastgesteld.

Specifieke iPhone-modellen

VI waarschuwt gebruikers met specifieke iPhone-modellen die niet de nieuwste beveiligingsupdates hebben geïnstalleerd. Het gaat onder meer om iPhone XS, XR of nieuwere modellen waarop een update van december 2025 niet automatisch was geïnstalleerd. Ook oudere modellen als 6s, 7, 8, X en SE zijn mogelijk geraakt.

Op de eigen website heeft VI een stappenlijst om te doorlopen voor gebruikers met iPhones die mogelijk zijn getroffen.

Door ANP

Lees ook

Groot datalek bij Vrienden van Amstel LIVE: 128.000 e-mailadressen gelekt
Tech-nieuws
Groot datalek bij Vrienden van Amstel LIVE: 128.000 e-mailadressen gelekt
Meer dan 350 sportclubs melden datalek na cyberaanval AllUnited
Tech-nieuws
Meer dan 350 sportclubs melden datalek na cyberaanval AllUnited
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.