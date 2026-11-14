Voetbalsite VI waarschuwt voor kwaadaardige code bij advertenties

Op de populaire voetbalnieuwssite VI.nl is begin november via advertenties op de site een kwaadaardige code verspreid onder gebruikers. Dat meldt VI op de eigen website. De code verzamelde gegevens over websitebezoeken, en probeerde bij bepaalde iPhones toegang te krijgen tot persoonsgegevens.

Volgens VI is de code inmiddels verwijderd en is de kwetsbaarheid in het advertentiesysteem op de site verholpen. Wel blijkt uit onderzoek dat er in ieder geval gegevens over websitebezoeken zijn buitgemaakt. Of er ook persoonsgegevens zijn buitgemaakt is niet vastgesteld.

Specifieke iPhone-modellen

VI waarschuwt gebruikers met specifieke iPhone-modellen die niet de nieuwste beveiligingsupdates hebben geïnstalleerd. Het gaat onder meer om iPhone XS, XR of nieuwere modellen waarop een update van december 2025 niet automatisch was geïnstalleerd. Ook oudere modellen als 6s, 7, 8, X en SE zijn mogelijk geraakt.

Op de eigen website heeft VI een stappenlijst om te doorlopen voor gebruikers met iPhones die mogelijk zijn getroffen.