Laatste kans: zo voorkom je dat Meta jouw gegevens gebruikt voor AI

Mensen die niet willen dat hun gegevens worden ingezet om de kunstmatige intelligentie (AI) van techbedrijf Meta te trainen, hebben nog tot 27 mei de tijd om bezwaar te maken. Daarop wijst de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse privacywaakhond.

Na die datum gaat Meta aan de slag met gegevens van gebruikers van Facebook en Instagram. Het gaat dan om bijvoorbeeld berichten, foto's en reacties, die worden gebruikt om hun AI-technologie te ontwikkelen.

Risico op controleverlies

De toezichthouder raadt mensen aan om bezwaar te maken tegen het gebruik van hun data, als ze dat niet zien zitten. "Het risico is dat je als gebruiker de controle over jouw persoonsgegevens verliest. Je hebt ooit iets op Instagram of Facebook gepost en die gegevens zitten straks in dat AI-model. Zonder dat je precies weet wat daarmee gebeurt", zegt vicevoorzitter Monique Verdier in een verklaring. "En zitten jouw gegevens eenmaal in het AI-model, dan kun je ze er niet zomaar weer uitkrijgen", voegt ze eraan toe.

De autoriteit vraagt zich af of de plannen van Meta überhaupt wel toegestaan zijn. "Het is onder andere de vraag of het opt-outmodel van Meta ('wie zwijgt, stemt toe') voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden."

Hoe maak je bezwaar? Om bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens voor het trainen van Meta AI ga je naar deze pagina. Vul alléén het e-mailadres in van je Facebook-account, een toelichting is niet verplicht. Klik daarna op de knop 'Verzenden'. Binnen enkele minuten ontvang je een bevestiging in je mail dat je verzoek is gehonoreerd. Je bezwaar geldt voor alle accounts die je hebt toegevoegd aan hetzelfde Accountcentrum. Wil je checken om welke accounts dat gaat? Ga in de Instagram-app naar 'Instellingen' en vervolgens naar 'Accountcentrum'. Helemaal onderaan vind je het kopje 'Accounts'. Daar ie je precies welke accounts aan elkaar gekoppeld zijn. Gebruik je Facebook? Kijk dan hier.

Autoriteit bezorgd over plannen Meta

Meta heeft volgens de autoriteit toegezegd dat de gegevens van mensen die bezwaar maken niet worden gebruikt voor AI-training. Toch blijft de waakhond bezorgd over de bredere plannen van Meta en andere techbedrijven om AI te bouwen met behulp van gebruikersdata.