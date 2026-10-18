Hoeveel weet AI over jou? Mees legt zijn privéleven bloot

Een like, een betaling of een zoekopdracht lijkt onschuldig, maar samen kunnen zulke digitale sporen veel over je privéleven vertellen. Ontwerper Mees Boeijen uit Eindhoven laat met een experiment zien hoeveel AI over iemand kan ontdekken. Een week lang laat hij zijn activiteiten vastleggen en uitprinten door AI.

"Ik heb toch niks te verbergen", vertelt Mees aan Hart van Nederland. Tijdens de Dutch Design Week geeft hij een week lang toegang tot zijn privéleven. Van zijn locatie en bewegingen tot aan boodschappen en het moment dat hij naar de wc gaat: werkelijk alles wordt verzameld en geanalyseerd. Vervolgens wordt de informatie uitgeprint en voor zijn huis tentoongesteld.

"Het is een soort biografie, geschreven door AI." Mees wil laten zien hoe losse gegevens samen een gedetailleerd beeld van iemand kunnen vormen. "Ik hoop mensen wakker te schudden."

Kleine digitale sporen, grote gevolgen

Want websites en apps verzamelen ontelbaar veel informatie over je op basis van onder andere locatie en zoekgedrag. Ook gesprekken met AI-chatbots kunnen, afhankelijk van de aanbieder en instellingen, worden opgeslagen en gebruikt om AI-systemen te verbeteren. "Dit gaat vaak nog een stap verder, omdat mensen vaak persoonlijke dingen vertellen", waarschuwt de Consumentenbond.

Bedrijven kunnen die gegevens combineren om persoonlijke voorkeuren te voorspellen. Dat kan invloed hebben op de advertenties en informatie die je te zien krijgt. Ook bestaat het risico dat mensen op basis van onjuiste conclusies worden beïnvloed of ongelijk worden behandeld.

Zo bescherm je je gegevens

Helemaal voorkomen dat je online sporen achterlaat, is lastig. Toch kun je volgens de Consumentenbond zelf een aantal dingen doen:

Weiger advertentiecookies en kies waar mogelijk voor alleen noodzakelijke cookies.

Controleer apprechten en geef apps alleen toegang tot bijvoorbeeld je locatie of contacten als dat nodig is.

Deel geen gevoelige informatie met AI-chatbots en controleer of je het gebruik van gesprekken voor AI-training kunt uitschakelen.

Vul alleen noodzakelijke gegevens in en wees kritisch op informatie die websites van je vragen.

Ook bedrijven hebben verantwoordelijkheid: ze moeten zich aan de privacywet houden en niet meer gegevens verzamelen dan nodig.

Zorgen om hacks

Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel blijkt dat 75 procent van de Nederlanders zich zorgen maakt over welke persoonlijke gegevens er online verzameld worden. Het baart mensen het meest zorgen dat deze gegevens in handen kunnen komen van hackers en criminelen. 79 procent geeft aan al moeite te doen om hun digitale privacy te beschermen. Voor 21 procent valt hier nog winst te behalen.