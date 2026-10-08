Cyberpesten met AI neemt toe: 'Het waren de ergste maanden van mijn leven'

Cyberpesten met gemanipuleerde beelden neemt sterk toe. Jongeren worden steeds vaker met behulp van AI afgebeeld in vernederende of seksuele situaties. Dat kan grote gevolgen hebben, waarschuwt Stichting Offlimits. Robin Griffin weet daar als geen ander van. Toen ze 17 was, ging er een naaktfoto rond van een meisje dat sterk op haar leek. Binnen korte tijd stond haar leven volledig op zijn kop.

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"Jij verdient het niet om te leven, vieze slet. Jij wil vast wel geneukt worden voor een euro." Het zijn slechts enkele van de berichten die Robin kreeg nadat een naaktfoto van een ander meisje online verscheen. Het meisje op de foto leek sterk op Robin, waardoor al snel werd aangenomen dat zij het was.

De foto verspreidde zich razendsnel via WhatsApp, Twitter en Facebook. Ook Robins naam en telefoonnummer werden online gedeeld. Ze kreeg een stortvloed aan berichten, werd uitgescholden en kreeg zelfs doodsbedreigingen. "Het waren de ergste drie maanden van mijn leven", vertelt Robin aan Hart van Nederland.

AI rukt op bij cyperpesten

Het verhaal van Robin staat niet op zichzelf. Stichting Offlimits ziet een flinke toename van meldingen over cyberpesten. In de eerste negen maanden van 2026 kwamen er 955 meldingen binnen. Ter vergelijking: in heel 2025 waren dat er 860 en in 2024 nog 298. Opvallend is de sterke stijging van meldingen over gemanipuleerd beeldmateriaal. In 2024 ging 2 procent van de meldingen over dergelijke beelden. Dit jaar is dat percentage al gestegen naar 17,3 procent.

Door de komst van toegankelijkere AI-tools wordt het steeds eenvoudiger om beelden te maken die niet echt zijn. Jongeren kunnen bijvoorbeeld worden afgebeeld alsof ze dansen, zoenen of andere gênante dingen doen. In sommige gevallen worden slachtoffers zelfs afgebeeld in seksuele situaties of naakt.

De schade is hetzelfde

Of een beeld echt is, bewerkt of volledig door AI is gegenereerd, maakt voor een slachtoffer weinig verschil. De schaamte is echt. De angst dat klasgenoten, vrienden of een hele school het beeld te zien krijgen, is echt. En ook de gevolgen van verdere verspreiding zijn echt, legt Offlimits uit.

Voor Robin zijn de gevolgen van die periode nog altijd voelbaar. Zij weet als geen ander dat een beeld dat online wordt gedeeld, ook als het nep is, een leven volledig kan ontwrichten.