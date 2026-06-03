Supporters klaar voor uitzwaaiwedstrijd: WK komt dichtbij

De spanning richting het WK 2026 neemt toe. Woensdagavond speelt het Nederlands elftal in De Kuip de officiële uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. De aftrap is om 20.45 uur. Voor Oranje is het een van de laatste momenten om zich voor eigen publiek te laten zien voordat de selectie naar de Verenigde Staten vertrekt.

Onder supporters groeit de voorpret zichtbaar. De WK-koorts lijkt voorzichtig toe te slaan en veel fans kijken reikhalzend uit de uitzwaaiwedstrijd. En donderdag reist de ploeg van bondscoach Ronald Koeman af naar de Verenigde Staten voor de laatste voorbereidingen.

"In de video hierboven is te zien dat de sfeer er voor de wedstrijd al goed inzit onder de Oranje-supporters. Maar ook de Algerijnse fans laten flink van zich horen."