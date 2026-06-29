Vannacht naar Oranje kijken? Slaapdokter legt uit welk effect dat heeft

Het is haast onmogelijk om de wedstrijd tussen Oranje en Marokko vannacht fris uitgeslapen en wel te kijken, toch? Gezien de begintijd op 03.00 uur staat moet je óf heel vroeg naar bed en vroeg opstaan, óf halverwege even opstaan en daarna weer gaan slapen. Hoe dan ook, heel goed is het niet voor je ritme, je humeur en gezondheid. Hart van Nederland vraagt een slaapdokter om tips.

Alexander van Daele is psychiater en somnoloog, onder andere een slaapdokter dus. Een nachtje doorhalen? Als je dat niet met regelmaat doet, dan is er niks aan de hand. Maar zit jij iedere nacht voor de buis om alle wedstrijden te kijken, dan is er wel kans op slaapproblemen. En heb je die over voor het Nederlands elftal?

Wat die problemen dan precies zijn en wat je ertegen kunt doen zie je in bovenstaande video.