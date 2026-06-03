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Oranje onderweg naar WK: laatste thuisoptreden tegen Algerije

WK

Vandaag, 20:40

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In de aanloop naar het WK in Amerika, Canada en Mexico is het Nederlands elftal nog één keer in eigen land te bewonderen. Oranje trapt woensdagavond om 20.45 uur af in De Kuip tegen Algerije en hoopt met een goed gevoel af te reizen naar het toernooi.

Voor Crysencio Summerville wordt het een extra speciale wedstrijd. De 24-jarige aanvaller van West Ham United maakt zijn debuut voor het Nederlands elftal.

Toen de spelers, velen met hun eigen kinderen aan de hand, het veld opkwamen, onthulden de supporters een bijzonder spandoek om Oranje extra aan te moedigen. Gesteund door het publiek begon het Nederlands elftal voortvarend aan de wedstrijd, met meerdere kansen en een afgekeurd doelpunt. Maar de goals bleven voorlopig nog uit en de ploegen ging de rust in met een 0-0 tussenstand.

Ook de Algerijnen laten flink van zich horen. Zo zijn er zo'n 10.000 Algerijnse supporters aanwezig in De Kuip.

In de video hierboven is te zien dat de sfeer er voor de wedstrijd al goed in zat onder de supporters.

Door Redactie Hart van Nederland

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