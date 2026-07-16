OM onderzoekt racistische berichten aan Oranje-internationals na gemiste penalty's

Het Openbaar Ministerie is bezig met het onderzoek naar de mogelijke verdachten achter de racistische onlineberichten die drie spelers van het Nederlands elftal kregen na de verloren penaltyreeks tegen Marokko op het WK. De KNVB had aangifte gedaan van groepsbelediging. Het OM hoopt over een aantal weken de verdachten in beeld te hebben en te vervolgen.

Dat laat het OM weten aan De Telegraaf. Oranje verloor de wedstrijd in de zestiende finales na een strafschoppenserie. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville misten vanaf elf meter. Zij werden na afloop op sociale media geconfronteerd met discriminerende, racistische en haatdragende opmerkingen.

De drie voetballers hebben overigens zelf geen aangifte gedaan.

In de bovenstaande video reageert FunX-presentator Fernando Halman op de haatberichten die meerdere Oranje-spelers hebben ontvangen na de uitschakeling van Oranje op het WK: "Bizar gewoon dat dit soort mensen zich voetballiefhebbers noemen!"