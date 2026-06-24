OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Koeman doet boekje open over sfeer bij Oranje na WK-zege

WK

Vandaag, 20:07

Link gekopieerd

Het Nederlands elftal werkt na de megazege op Zweden vol vertrouwen toe naar de volgende WK-wedstrijd. Bondscoach Ronald Koeman geeft in gesprek met De 538 Middagshow aan dat de sfeer goed is. "Het is een hele hechte groep. De jongens zijn goed met elkaar."

Na het gelijkspel tegen Japan was er lichte teleurstelling, geeft Koeman aan. "Maar nu is er meer blijdschap. Er waren heel veel goede momenten, maar we mogen onze ogen niet sluiten voor een aantal mindere momenten." Die aandachtspunten wil Koeman meenemen naar de wedstrijd tegen Tunesië. "Dat we als team wat compacter staan en minder kansen weggeven dan we tegen Zweden hebben gedaan."

Na Tunesië wacht waarschijnlijk Brazilië of Marokko als tegenstander in de volgende ronde. "Ik heb geen voorkeur, we willen zelf eerste worden in de poule. We zien het wel."

Koninklijk bezoek

Daarnaast blikt Koeman ook nog terug op het bijzondere bezoek van de koninklijke familie in de kleedkamer. "Het was goed. Volgens mij iets serieuzer dan bij Curaçao. Na de finale zijn ze wederom uitgenodigd."

In bovenstaande video is het hele gesprek met Koeman te beluisteren.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Oranje walst over Zweden heen (5-1): is Nederland nu al door?
Oranje walst over Zweden heen (5-1): is Nederland nu al door?
Waarom we zo genieten van een juichende koning: 'Hij is ook een Nederlander'
Waarom we zo genieten van een juichende koning: 'Hij is ook een Nederlander'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.