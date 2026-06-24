Koeman doet boekje open over sfeer bij Oranje na WK-zege

Het Nederlands elftal werkt na de megazege op Zweden vol vertrouwen toe naar de volgende WK-wedstrijd. Bondscoach Ronald Koeman geeft in gesprek met De 538 Middagshow aan dat de sfeer goed is. "Het is een hele hechte groep. De jongens zijn goed met elkaar."

Na het gelijkspel tegen Japan was er lichte teleurstelling, geeft Koeman aan. "Maar nu is er meer blijdschap. Er waren heel veel goede momenten, maar we mogen onze ogen niet sluiten voor een aantal mindere momenten." Die aandachtspunten wil Koeman meenemen naar de wedstrijd tegen Tunesië. "Dat we als team wat compacter staan en minder kansen weggeven dan we tegen Zweden hebben gedaan."

Na Tunesië wacht waarschijnlijk Brazilië of Marokko als tegenstander in de volgende ronde. "Ik heb geen voorkeur, we willen zelf eerste worden in de poule. We zien het wel."

Koninklijk bezoek

Daarnaast blikt Koeman ook nog terug op het bijzondere bezoek van de koninklijke familie in de kleedkamer. "Het was goed. Volgens mij iets serieuzer dan bij Curaçao. Na de finale zijn ze wederom uitgenodigd."

In bovenstaande video is het hele gesprek met Koeman te beluisteren.