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Kaapverdische WK-droom leeft volop: honderden fans maken zich op voor duel met Uruguay

WK

Gisteren, 22:59

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Na het historische gelijkspel tegen Spanje wacht Kaapverdië rond middernacht de volgende uitdaging op het WK: Uruguay. De stunt van maandag zorgde voor uitzinnige taferelen onder Kaapverdische supporters in Rotterdam, en de euforie is enkele dagen later nog altijd voelbaar.

In Villa Thalia, dat tijdens het WK is omgedoopt tot Casa Tubarões Azuis, kijken vannacht opnieuw honderden fans naar de wedstrijd. Het evenement is volledig uitverkocht en zo'n 500 supporters zullen hun ploeg aanmoedigen tijdens het tweede groepsduel.

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Vertrouwen

Het vertrouwen onder de fans is na het resultaat tegen Spanje flink gegroeid. Waar vooraf vooral werd gehoopt op een goed optreden, durven veel supporters inmiddels te dromen van meer. De hoop op opnieuw een stunt tegen Uruguay leeft volop en sommigen geloven zelfs in een overwinning.

In de video boven dit artikel peilen we de sfeer in Rotterdam. Zit het vertrouwen er nog altijd zo goed in? En verwachten de supporters opnieuw een verrassend resultaat van hun ploeg?

Door Redactie Hart van Nederland

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