Sprinter Jakobsen stapt af in Tour de France

Sprinter Fabio Jakobsen heeft de Tour de France in de twaalfde etappe verlaten. De renner van dsm-firmenich PostNL raakte vroeg in de rit achterop en had ook geen ploeggenoten meer bij zich. Jakobsen sprintte deze Tour twee keer naar een top 10-notering, maar kwam nooit in de buurt van een ritzege.

In de eerste twee etappes kwam Jakobsen al ver achter de winnaar binnen, net als woensdag toen hij 48 minuten na ritwinnaar Jonas Vingegaard als laatste de streep passeerde. De uit Heukelum afkomstige renner stond ook laatste in het klassement.

Jakobsen (27) won bij zijn debuut in de Tour de France in 2022 een rit. Vorig jaar, toen nog in dienst van Soudal Quick-Step, ging hij na elf etappes niet meer van start nadat hij dagen last had gehad van een val in de vierde etappe.

ANP