Dit zijn de 14 Nederlanders in de Tour de France van 2024

Zaterdag gaat de Tour de France van start, met een lastige rit door Italië. Ongeveer alle grote renners van dit moment rijden mee, dus het belooft een memorabele editie te worden. Maar wat zijn de kansen van de Nederlanders?

De vorige twee edities van de grootste wielerronde van het jaar werden gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. Mocht hij er in slagen om een derde eindzege op rij te pakken, dan heeft dat succes ook een Nederlands tintje. Niet alleen rijdt hij voor de Nederlandse ploeg Visma-Lease a Bike, hij heeft ook twee adjudanten uit ons land mee.

Wilco Kelderman gaat al jaren mee in het peloton. Winnen doet hij niet vaak, maar als klassementsrenner zit hij in de subtop van de wereld. Vorige maand werd hij nog negende in de Ronde van Zwitserland. Met zijn voorbereiding zit het dus wel goed. Mag hij zelf een mooie bergetappe uitzoeken om een gooi te doen naar zijn eerste overwinning sinds 2015?

Wilco Kelderman. Beeld: ANP.

Het levensverhaal van Bart Lemmen leest als een jongensboek. Hij is 28 jaar oud, maar pas anderhalf jaar beroepsrenner. Het fietsen deed hij altijd naast zijn echte baan als officier bij de Luchtmacht. Maar de afgelopen jaren ontdekte hij dat hij écht talent had op de fiets. Uiteindelijk kwam hij terecht bij een van de sterkste ploegen van de wereld. En toen Sepp Kuss afhaakte voor deze Tour, kwam er een plekje vrij. Het voormalige Jumbo-team plukte eerder Primož Roglič van de skischans in Slovenië, en viste Vingegaard op bij een Deense visafslag. Wie weet waar de piek van Lemmen ligt?

Kelderman en Lemmen zullen uitkijken naar de tweede en derde week van de Tour, als er een paar pittige bergritten op het programma staan. Ook Wout Poels zal daar willen schitteren. Vorig jaar won hij al glansrijk een etappe met finish op de flanken van de Mont Blanc. En dat de Limburger zijn momenten kan pakken bewees hij een paar weken later opnieuw in de Vuelta, waar hij weer wist te winnen vanuit een ontsnapping. Hou hem in de gaten zodra de weg omhoog begint te lopen.

Sprinttrein voor Groenewegen

Maar de grootste kans op Nederlands succes ligt misschien juist wel in de vlakke etappes. Ons land levert ook dit jaar weer een paar topsprinters af, en een paar mooie outsiders.

Wat te denken van Dylan Groenewegen? De snelle man uit Amsterdam is in vorm. De afgelopen weken won hij de Ronde van Limburg en de eerste etappe de Ronde van Slovenië, uiteraard in een sprint met een groot peloton. Vorig weekend zette hij de puntjes op de i met een zege op het Nederlands kampioenschap op de weg. Daarmee geeft hij de tv-kijker gelijk een voordeel bij chaotische sprints. De Jayco-renner is goed te herkennen aan zijn nationale driekleur.

Dylan Groenewegen viert zijn winst op het NK wielrennen. Beeld: ANP.

Een van de mannen die Groenewegen moet bijstaan in zijn jacht op etappezeges is Elmar Reinders. Samen met Luka Mezgec zal hij de Nederlands kampioen zo goed mogelijk richting de finishlijn willen begeleiden. Vorig jaar lukte het de sprinttrein van Jayco net niet om Groenewegen perfect af te zetten en werd hij 2e, 3e, 4e en 5e. Lukt het dit jaar wel om zijn zesde massasprint te winnen in Frankrijk?

Vraagtekens bij vorm Jakobsen

De grote rivaal van Groenewegen doet ook mee aan deze Tour. Fabio Jakobsen komt alleen met iets andere verwachtingen aan de start. Sinds zijn overstap naar Team dsm-firmenich PostNL worstelt hij met zijn vorm. Alleen in de Ronde van Turkije won hij een rit. De Giro d'Italia mondde uit in een grote teleurstelling, waarin hij niet eens aan sprinten toekwam. Na de 11e etappe stapte hij af, zonder noemenswaardig resultaat op zijn naam. Vallen in deze Tour de puzzelstukjes wel op de juiste plek?

Fabio Jakobsen bij de Tourpresentatie in Florence. Beeld: ANP.

Ook het team van Jakobsen neemt de nodige knechten mee om hun topsprinter te assisteren. Bram Welten zal de rol van lead-out op zich nemen. Maar wat als Jakobsen weer niet over goede benen beschikt? Dan zou Welten misschien wel eens voor eigen succes mogen gaan? In de Ronde van Turkije liet de ploeg al zien snel te kunnen overschakelen naar een plan B, en gelegenheidssprinter Tobias Lund Andresen betaalde dat vertrouwen terug met drie etappezeges.

De ploeg heeft nog twee Nederlanders opgenomen in de selectie. Nils Eekhoff zal uitkijken naar de negende etappe van en naar Troyes. Hij zal de 14 gravelstroken op het parcours beter verteren dan het gros van het peloton. Frank van den Broek heeft nu al een legendarische naam in het wielrennen. Om het palmares van zijn Belgische bijna-naamgenoot te evenaren moet hij nog even doorfietsen, maar hij schreef in april wel het eindklassement van de Ronde van Turkije op zijn naam.

Verrassing in de sprint?

Bij het team dat tegenwoordig de onmogelijke naam Red Bull-BORA-hansgrohe heeft, staat bijna alles in het teken van de klassementsambities van kopman Primož Roglič. Bijna alles, want met Danny van Poppel zit er ook een sprinter in het achttal. Normaliter is hij niet opgewassen tegen de snelste mannen in het peloton, maar wie weet kan hij verrassen.

EF Education-Easypost gaat met een vrijbuitersploeg voor dagsucces. Een van de mannen die dat zou kunnen doen is Marijn van den Berg. Als het peloton wat uitgedund is door een lastige rit, is hij iemand die kan meedoen om de prijzen. Hetzelfde geldt voor Mike Teunissen van Intermarché-Wanty. In 2019 liet hij zien waar hij toe in staat is, met de sprintzege in de eerste Tour-etappe in Brussel. Hij mocht toen als bonus twee dagen in de gele trui rondrijden. Cees Bol staat onder contract bij Astana. Hun voornaamste doel is een etappe winnen met Mark Cavendish, die daarmee recordhouder zou worden met 35 dagzeges. Als Bol voor zijn eigen kans mag gaan, kan hij ook snel aankomen. In 2020 werd hij al eens tweede in een Touretappe.

De wereldtopper

Dan rest er slechts nog één naam, en niet de minste. Mathieu van der Poel staat te boek als een van de beste renners ter wereld. Veel reed hij nog niet dit jaar, maar in de zeven dagkoersen waar hij aan de start kwam, stond hij vijf keer op het podium. Bij de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Paris-Roubaix was dat op het hoogste treetje.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel. Beeld: ANP.

De regerend wereldkampioen gebruikt de Tour de France vooral om zichzelf in vorm te fietsen voor zijn hoofddoel van dit jaar: de Olympische Spelen. Maar als je dan toch aan de start staat, dan kun je net zo goed proberen een ritje te kapen. Misschien zelfs wel de eerste rit door de Italiaanse Appenijnen. Met flink wat hoogtemeters zullen de meeste sprinters zich sparen voor andere dagen. Maar een Van der Poel in vorm zou op dit terrein misschien net kunnen overleven. Met een vlakke 25 kilometer voor het peloton aankomt bij de finish in Rimini, is dit een mooie kans om voor het eerst sinds 2021 de gele trui om zijn schouders mogen dragen.