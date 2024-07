Dylan Groenewegen sprint naar zege in vlakke Tourrit

Dylan Groenewegen van wielerploeg Jayco-AlUla heeft de zesde etappe van de Tour de France gewonnen. De rit ging van Mâcon naar Dijon en eindigde zoals verwacht in een massasprint. Kersvers Nederlands kampioen Groenewegen hield de Belg Jasper Philipsen en de Eritreeër Biniam Girmay achter zich.

Het was de derde massasprint in deze Tour. In Turijn won Girmay de derde etappe, woensdag was de Brit Mark Cavendish de snelste in Saint-Vulbas.

Bevrijdend

"Vorig jaar lukte het niet, nu al in de eerste week", jubelde de 31-jarige Amsterdammer voor de camera van de NOS.

"Dit is bevrijdend voor de rest van de Tour. Het is ook mooi dat ik hier win in mijn trui als Nederlands kampioen. Dat levert een mooie foto op", vertelde Groenewegen die voor de zesde keer een Touretappe won. De eerste was in 2017, de laatste dateerde van 2022. "Het was een mooie sprint: ik op links en Philipsen op rechts. De foto moest bepalen wie gewonnen had. Je hoopt het, maar ik was niet zeker. Het was een beetje afwachten. Tot ze zeiden: jullie mogen juichen."

Groenewegen reed opnieuw met zijn opvallende zonnebril die ook zijn neus bedekt. "Het ziet er misschien gek uit, maar ik houd hem de hele avond op", lachte hij.

Tijdrit

Vrijdag volgt de eerste individuele tijdrit in de Tour. De renners met klassementsambities zullen zich moeten laten zien op het ruim 25 kilometer lange parcours tussen Nuits-Saint-Georges en Gevrey-Chambertin.