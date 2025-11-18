Frenkie de Jong opent Cruyff Court vlak bij zijn geboorteplaats

Een bijzondere dag voor Frenkie de Jong. Hij mocht dinsdag zijn eigen Cruyff Court openen in Gorinchem, een plek dicht bij zijn roots. De topvoetballer groeide op in het nabijgelegen Arkel en maakte daar zijn eerste doelpunten.

De middenvelder, die inmiddels bij FC Barcelona speelt, kreeg de kans om een locatie te kiezen nadat hij in 2019 werd uitgeroepen tot Talent van het Jaar in de Eredivisie. De Cruyff Foundation stelt strikte voorwaarden aan nieuwe veldjes: ze moeten liggen op een plek waar ruimte en begeleiding hard nodig zijn, dicht bij scholen en in wijken waar kinderen minder mogelijkheden hebben om te sporten. Arkel bleek uiteindelijk niet geschikt, maar Gorinchem wel.

Lokale en nationale held

Het veld is ontwikkeld met hulp van buurtsportcoach Corné van Rosmalen, die al vanaf dag 1 betrokken was. Hij hoopt dat jongeren hier niet alleen sporten, maar ook leren over de veertien regels van Johan Cruijff, zoals respect, initiatief en verantwoordelijkheid. Corné kent Frenkie nog uit zijn jeugd en vindt het bijzonder dat de voetballer nu terugkeert naar een buurt waar hij vroeger zelf vaak trainde.

Ook host Michiel van Zanten is blij met de komst van de lokale en nationale held: "Frenkie voelt een beetje alsof hij van ons is. Hij komt hier uit Arkel en hij is in Gorinchem ook veel betrokken bij verschillende partijen, organisaties en sportverenigingen. Hij is iemand met wie je je kunt vergelijken. Voor de jongens hier is hij een prachtig voorbeeld. En je bent zelf natuurlijk trots als je hem ziet schitteren op televisie en het goed ziet doen bij het Nederlands Elftal."

'Heroes of the Cruyff Court'

Om ervoor te zorgen dat het Cruyff Court meer is dan een trapveldje, werken ook jongeren uit de buurt mee aan het project. De 'Heroes of the Cruyff Court', onder wie de dertienjarige Mo en Kele, hielpen met de planning en voorbereidingen. Voor hen is het een dag om nooit te vergeten. Ze verheugen zich erop om hun idool te ontmoeten en barsten van trots dat hun eigen ideeën op het veld terug te zien zijn.

De Cruyff Foundation hoopt dat dit nieuwe veld een veilige plek wordt waar kinderen vrij kunnen sporten, elkaar ontmoeten en zelfvertrouwen opbouwen. Door samen te werken met het naastgelegen buurthuis, scholen en jongerenwerkers moet dit veld een centrale rol gaan spelen in de wijk.