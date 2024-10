Bondscoach Stephan met CP-team op weg naar WK: gaat Nederland weer winnen?

Dat je spastische reflexen in je armen of benen, een gebrek aan spiercoördinatie of evenwichtsproblemen hebt betekent niet dat je niet kan voetballen, bewijst bondscoach Stephan Lokhoff met zijn CP-team. De ploeg kwam zaterdag samen voor een van de laatste trainingen voordat ze afreizen naar Spanje om, hopelijk, voor de derde keer in de historie het WK te winnen. Hart van Nederland was erbij, in de video hierboven zie je hoe de training eraan toeging.

Het Nederlandse CP-team kent een rijke historie. In 1990 werd Oranje voor het eerst wereldkampioen toen de ploeg alle duels won met indrukwekkende cijfers, waaronder de finale met 5-0 van Ierland. Een jaar later werd Nederland ook Europees kampioen door Engeland met 3-0 te verslaan.

Wat is CP-voetbal? CP-voetbal wordt gespeeld door voetballers die als gevolg van een hersenbeschadiging een motorisch probleem hebben. De beschadiging aan de hersenen is meestal het gevolg van een geboortetrauma, dat ook wel Cerebrale Parese wordt genoemd. De voetballers spelen tijdens CP-voetbal op een kleiner veld met teams van 7 tegen 7.

In 1994 volgde een nieuwe wereldtitel. De Nederlandse ploeg won uiteindelijk de eindstrijd met 2-0 van Ierland. Tijdens het EK een jaar later in Engeland was de opkomst van Rusland voor het eerst zichtbaar. Nederland bleef twee keer steken op 0-0 tegen de Russen, maar nam uiteindelijk in de finale de strafschoppen het beste.