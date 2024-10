Eredivisievoetbal zondagavond NPO misschien verleden tijd straks

Op zondagavond, 19.00 uur, met het bord op schoot de samenvattingen eredivisie terugkijken is voor veel mensen al jarenlang een begrip. Toch gaat het mogelijk verdwijnen. De uitzendrechten kosten 20 tot 25 miljoen euro. "Ontzaglijk veel geld", zelfs met reclame-inkomsten, zegt algemeen directeur bij AVROTROS Taco Zimmerman.

In november 2022 vertelde sportmarketeer Chris Woerts in Vandaag Inside dat Ziggo ging proberen de uitzendrechten van de Eredivisie over te nemen van ESPN. Dat zie je in de video bovenaan.

Zimmerman deed de uitspraak in het kader van de aangekondigde bezuinigingen van 100 miljoen euro, die volgens hem niet alleen bij de overheid kunnen worden weggehaald. De AVROTROS-topman vindt dat de publieke omroep een "speelbal van de politiek" is geworden. "De enige manier om er greep op te krijgen, is via bezuinigingen. Honderd miljoen eraf zie ik als een vorm van pesten. Het is symboolpolitiek. Net als de gedachte dat het opheffen van NPO3 iets zou opleveren. Dat is een ridicuul idee".

Zenderbehoud

Over zenderbehoud zegt hij: "Een zender in de lucht houden kost niets. Met het sluiten van NPO3 verlies je marktaandeel, inkomsten en onderhandelingspositie. Maak er een herhaalzender van of een sport- en cultuurzender, maar opheffen is een domme beslissing"

NPO-bestuursvoorzitter Frederieke Leeflang stelde eerder dat de bezuinigingen gevolgen zullen hebben voor het aantal zenders, en dat de NPO meer gezamenlijke faciliteiten zal gaan gebruiken, zoals radiostudio's en mogelijk ook televisiestudio's.

ANP