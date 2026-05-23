Willem II terug in de Eredivisie na strafschoppen tegen FC Volendam

Willem II is na een jaar terug in de Eredivisie. De ploeg van trainer John Stegeman won de finale van de play-offs om promotie/degradatie na strafschoppen van FC Volendam. De stand na verlenging was 2-1 voor de Tilburgers. FC Volendam, dat woensdag het eerste duel in Tilburg met 2-1 had gewonnen, degradeert daardoor na een jaar weer van het hoogste niveau.

Door de nederlaag van Volendam blijft een opmerkelijke reeks in stand. Het is negen jaar geleden dat een Eredivisie-club erin slaagde zich te handhaven via de play-offs. De afgelopen jaren was steeds de tegenstander uit de eerste divisie te sterk. Zo dwong Telstar vorig jaar promotie af in de finale tegen Willem II, dat daardoor degradeerde.

Na een kwartier op 0-2

FC Volendam was in het eigen Kras Stadion de voorsprong uit het heenduel in Tilburg al snel kwijt. De thuisploeg verdedigde slecht na een kort genomen hoekschop en liet Siegert Baartmans de bal van dichtbij binnenwerken.

Na ruim een kwartier kwam Willem II zelfs op 0-2. Finn Stam veroverde de bal op Gibson Yah, die op de grond ging liggen omdat hij op zijn hoofd werd geraakt. Het spel ging echter door, waarna Stam in de korte hoek raak schoot. Zo kon het feest niet op voor de uitfans, die toch welkom waren nadat het duel was vervroegd.

Gelijkspel vlak voor rust

Volendam stelde daar lange tijd weinig tegenover. Een afstandsschot van Yannick Leliendal bracht de stand over twee duels vijf minuten voor rust toch weer gelijk.

Na rust werd de thuisploeg sterker. De ingevallen Volendam-spits Robert Mühren, bezig aan zijn laatste duel als profvoetballer, raakte een kwartier voor tijd de paal. Er werd echter niet meer gescoord, waardoor een verlenging nodig was.

Goal afgekeurd

In die verlenging bleef Volendam oppermachtig. Mühren leek zichzelf met de 2-2 een mooi einde van zijn carrière te bezorgen, maar op aanraden van de videoscheidsrechter werd de treffer afgekeurd door een eerdere overtreding. Mühren bleef verreweg de gevaarlijkste man op het veld, maar scoorde niet meer. In de strafschoppenserie miste Nordin Bukala namens FC Volendam. Willem II bleef foutloos en verzekerde zich van promotie na de rake strafschop van doelman Thomas Didillon-Hödl.