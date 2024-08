34 strafschoppen en daarna winst: hoe wist Ajax te winnen? 'Hartslag was heel hoog'

"Leef je nog?", was de eerste vraag die Stan Timmermans aan zijn moeder stelde vrijdagochtend. De Ajax-fan voelt zich 10 jaar ouder na de ellenlange strafschoppenreeks donderdagavond tijdens Ajax - Panathinaikos. De Amsterdamse club wist na 34 strafschoppen zich te plaatsen voor de play-offs van de Europa League.

"Om me heen zag ik verschillende emoties: sommigen durfden niet te kijken, sommigen waren boos. Ik heb maar een foto genomen van mijn hartslag, want die was echt heel hoog, haha. En daarna was iedereen natuurlijk superblij", vertelt Stan.

Het komt niet vaak voor, zo'n lange strafschoppenreeks. Hoe bereid je je daar op voor als keeper? "Als keeper word je steeds sterker, je groeit in zo'n serie", zegt Mark Smith van keepersschool Ed de Goeij. "Hoe langer het duurt, hoe meer zelfvertrouwen je krijgt."

Daarnaast had Ajax het geluk dat ze als eerste mochten beginnen, zegt Mark. "Als je als speler de eerste mist, dan stijgt de druk. Als keeper heb je weinig te verliezen."

Doelman Remko Pasveer moest donderdag 17 keer naar zijn doel voor een strafschop. Hij nam er zelf ook een en die schoot hij raak. "Als keeper ben je daar eigenlijk heel goed in", zegt Mark. "Je hebt een vaste trap. Tijdens de wedstrijd moet je ook ver achterin komen."

En wat vonden de Ajax-fans er zelf van? Hart van Nederland nam een kijkje in Café de Avonden in Amsterdam, bekijk dit in bovenstaande video.