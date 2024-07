Ajax loot FK Vojvodina uit Servië in voorronde Europa League

Ajax neemt het over ruim een maand in de tweede voorronde van de Europa League op tegen het Servische FK Vojvodina. De Amsterdammers spelen op 25 juli eerst thuis, een week later volgt de return.

Vojvodina is de Servische nummer 4 van afgelopen seizoen. De club verloor een maand geleden de bekerfinale van Rode Ster Belgrado, dat vorig seizoen meedeed aan de Champions League en ook weer landskampioen werd.

Ajax moet na de ontmoetingen met Vojvodina nog twee voorrondes doorstaan om het hoofdtoernooi te bereiken. Voor die rondes is nog niet geloot.

Trainingskamp in Wageningen

Ajax was veroordeeld tot de voorrondes van de Europa League door een matig vorig seizoen, waarin de club onder leiding van interim-trainer John van 't Schip als vijfde eindigde. Francesco Farioli is komend seizoen de trainer van de Amsterdammers.

Ajax gaat in voorbereiding op het begin van het seizoen van 15 tot en met 19 juli op trainingskamp op de Wageningse Berg. De Eredivisie begint in het weekend van 9, 10 en 11 augustus met voor Ajax een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

ANP