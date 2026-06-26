Vrij om het WK te kunnen zien? Minister Aartsen ziet de lol er wel van in

Dat het WK voetbal zich dit jaar afspeelt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada heeft één groot nadeel: door het tijdsverschil worden veel duels midden in de nacht gespeeld. Zouden Nederlanders daarom niet gewoon vrij moeten krijgen? Minister Thierry Aartsen (Werk en Participatie) heeft wel wat advies.

Met zware ogen en wellicht een kater op je werk verschijnen, is niet ideaal. Hoe fijn zou het daarom zijn als je de dag na een wedstrijd gewoon lekker thuis kon blijven? Minister Aartsen kan er wel om lachen, maar ziet het helaas niet gebeuren. "Dat betekent heel veel vrije dagen geven als Nederland ver komt. Het land moet ook gewoon doordraaien."

Wel heeft hij een goede tip voor de fans die hun wekker zetten om in de vroege uurtjes de wedstrijden te zien. Bekijk het in bovenstaande video.