Vitesse stap dichter bij behoud proflicentie na advies advocaat-generaal

Het juridische gevecht tussen voetbalclub Vitesse en de KNVB om het behoud van de proflicentie van de Arnhemse club is een stap dichterbij gekomen na het advies van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad. De advocaat-generaal adviseert om het eerdere oordeel van het gerechtshof te laten staan, waardoor de Arnhemse club een stap dichterbij is om als profclub aan het nieuwe seizoen te beginnen.

Volgens de conclusie van de advocaat-generaal kan de uitspraak van het gerechtshof uit september 2025 in stand blijven. Destijds werd door het gerechtshof besloten dat de intrekking van de proflicentie niet goed was onderbouwd en werd het besluit geschorst. Daardoor mocht Vitesse toch deelnemen aan het betaald voetbal. Het advies geldt als een zwaarwegend signaal, al moet de Hoge Raad nog definitief uitspraak doen.

'De zaak kent nog geen winnaars'

Vitesse reageert verheugd op het advies. "Wij ervaren dit als een belangrijk juridisch signaal en blijven ons met dezelfde vastberadenheid inzetten voor een definitieve bestendiging van de toekomst van onze club", reageert Claudia Lap, voorzitter van de raad van commissarissen, in een persbericht van Vitesse.

"Deze zaak kent nog geen winnaars, tijd is en blijft onze vijand", vervolgt Lap. "Uiteindelijk gaat het erom dat wij niet voorlopig door willen spelen, maar definitief willen spelen. Daarvoor hebben we de 'goedkeuring wijziging zeggenschap' nodig en een licentie. Over die beide punten zijn we al maanden in intensief overleg met de KNVB en de licentiecommissie. Dat overleg zit in een afrondende fase. We hopen dat dit nu snel wordt afgerond, want we hebben in de voorbereiding op het nieuwe seizoen iedere week nodig."

KNVB noemt advies tegenvaller

De KNVB trok de proflicentie van Vitesse in september 2025 in, omdat de club zich volgens de bond jarenlang niet aan de financiële licentieregels zou hebben gehouden en het systeem zou hebben ondermijnd. De bond stapte zelf naar de Hoge Raad om duidelijkheid te krijgen over het licentiestelsel.

De KNVB noemt het advies een tegenvaller en zal de gevolgen zorgvuldig bestuderen. Vitesse reageert voorzichtig positief, maar benadrukt dat er nog geen definitieve zekerheid is.

Toekomst Vitesse

De conclusie van de advocaat-generaal wordt doorgaans gebruikt als basis voor het arrest van de Hoge Raad. De KNVB en Vitesse krijgen twee weken de tijd om te reageren. Daarna zal de Hoge Raad zich erover buigen en uitspraak doen. Het zal zeker nog weken gaan duren voordat er duidelijkheid is over de toekomst van Vitesse in het betaald voetbal.