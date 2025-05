PSV houdt hoop op titel met simpele zege op Fortuna Sittard

PSV heeft in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard geen fout gemaakt in de strijd om de bovenste plaatsen. Mede dankzij een hattrick van Ivan Perisic was de nummer 2 van de ranglijst met 4-1 te sterk voor de middenmoter.

Perisic hielp PSV in de eerste helft met twee doelpunten aan een comfortabele 2-0-voorsprong. De 36-jarige Kroaat maakte na rust zijn hattrick compleet met zijn vijfde treffer in zijn laatste drie wedstrijden. Noa Lang was ook trefzeker voor PSV. Jasper Dahlhaus deed wat terug namens Fortuna.

Met de vierde zege op rij voert PSV de druk op koploper Ajax verder op, terwijl de voorsprong op achtervolger Feyenoord intact blijft. De Eindhovenaren verkleinden de achterstand op de Amsterdammers tot 4 punten. Feyenoord, dat eerder op zaterdag Heracles Almelo versloeg (1-4), heeft een achterstand van 5 punten op PSV. Volgende week spelen de nummers 2 en 3 tegen elkaar in De Kuip.

