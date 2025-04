PSV houdt Eredivisie spannend met zege bij FC Twente

PSV heeft de uitwedstrijd tegen FC Twente met 1-3 gewonnen. De nummer 2 van de ranglijst verkleinde de achterstand op koploper Ajax tot 6 punten. Feyenoord heeft nu 8 punten minder dan de kampioen uit Eindhoven maar speelt vrijdagavond nog tegen PEC Zwolle.

Ricky van Wolfswinkel schoot FC Twente na 58 seconden op voorsprong. Ivan Perisic bracht PSV in de twaalfde minuut op gelijke hoogte. Vervolgens leek Ismael Saibari de bezoekers op voorsprong te brengen. De videoscheidsrechter zag echter dat zijn inzet net niet helemaal over de doellijn was toen doelman Lars Unnerstall redding bracht.

Vlak voor rust ontsnapte FC Twente twee keer aan een achterstand. Eerst schoot Guus Til de bal op de paal. Vervolgens tikte keeper Unnerstall een afstandsschot van Mauro Júnior tegen de lat. Uiteindelijk kwam PSV in de 53e minuut op voorsprong. Til kopte raak, na een afgemeten voorzet van Perisic (1-2). Vier minuten later tekende Luuk de Jong voor 1-3. FC Twente heeft de laatste vijf competitieduels niet gewonnen en blijft de nummer 5 van de ranglijst.