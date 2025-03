PSV komt met goed nieuws na onderzoek rond tbc-besmetting Pérez

De GGD Brabant-Zuidoost heeft dinsdag het bron- en contactonderzoek afgerond na de tuberculosebesmetting bij PSV-speler Lucas Pérez. De uitkomst: er is geen besmettingsgevaar voor anderen binnen de club en er hoeven geen extra maatregelen te worden genomen, meldt PSV in een verklaring.

De Spaanse spits, die onlangs als vervanger van de geblesseerde Ricardo Pepi werd aangetrokken, wordt inmiddels behandeld. Zijn situatie wordt nauwlettend gevolgd. Pérez maakte het volgens de club “naar omstandigheden goed”.

Vaccinatie tegen tuberculose wordt in Nederland alleen gegeven aan jonge kinderen van wie minstens één ouder geboren is in een land waar tuberculose veel voorkomt. Ellen Kielestijn vertelde eerder aan Hart van Nederland hoe belangrijk ze het vindt dat kinderen worden gevaccineerd. Haar zoon overleed aan een mazeleninfectie. In de video bovenaan vertelt ze haar verhaal.

Geen beperkingen voor PSV-selectie

De rest van de selectie van trainer Peter Bosz is volledig inzetbaar. Er gelden bij PSV geen restricties vanwege de besmetting, laat de club weten. Medische staf en GGD houden wel scherp toezicht op de gezondheid van de spelersgroep.

Tuberculose komt in Nederland nog maar zelden voor, zeker binnen de topsport. Toch kan de ziekte, die via de lucht overdraagbaar is bij actieve besmetting, besmettelijk zijn. In dit geval is daar volgens de GGD geen sprake van.