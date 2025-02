PSV blijft spoor bijster: FC Utrecht pakt dure punten af (2-2)

PSV blijft na de winterstop het spoor bijster in de Eredivisie. De kampioen kwam voor eigen publiek nog goed weg met een gelijkspel tegen FC Utrecht (2-2). De ingevallen Isaac Babadi maakte pas in blessuretijd gelijk.

PSV is weer koploper in de Eredivisie, maar dreigt verder achterop te raken bij Ajax. De club uit Eindhoven heeft 1 punt meer dan de concurrent uit de hoofdstad, die twee duels minder heeft gespeeld. Ajax ontvangt zondag Heracles Almelo in de Johan Cruijff ArenA.

Het anderhalf jaar lang zo oppermachtige PSV is het helemaal kwijt in 2025 en heeft slechts een van de laatste zes competitieduels gewonnen. FC Utrecht heeft nu, net als PSV, 7 punten aan de laatste zes duels in de Eredivisie overgehouden.

Slordig

In de basisformatie van PSV ontbraken Ismael Saibari en Noa Lang, die vorige week na het gelijkspel tegen Willem II uithaalde naar het kritische publiek van PSV. Trainer Peter Bosz gaf dit keer de voorkeur aan Johan Bakayoko en Guus Til. De geblesseerde Victor Jensen haakte op het laatste moment af bij FC Utrecht. Coach Ron Jans miste ook zijn smaakmakers Yoann Cathline en Miguel Rodríguez.

PSV deed veel goed voor een enthousiast publiek in Eindhoven maar sprong slordig met de vele kansen om. Armando Obispo kopte in de elfde minuut raak na een hoekschop van Joey Veerman (1-0). PSV had al eerder aan de leiding kunnen komen, maar doelman Vasilis Barkas reageerde goed op een schot van Guus Til en kopbal van Obispo.

Verdedigen

FC Utrecht kwam niet veel verder dan verdedigen, maar maakte in de zestiende minuut toch gelijk. Mike van der Hoorn kopte raak na een voorzet van Jens Toornstra. Veerman was voor rust tweemaal dicht bij een tweede treffer voor PSV. Verdediger Siebe Horemans van FC Utrecht blokkeerde een schot van de middenvelder op de doellijn. Veerman schoot ook vanaf afstand op de lat.

Lees ook: PSV morst opnieuw kostbare punten in thuisduel met Willem II

Haller verzuimde FC Utrecht in de openingsfase van de tweede helft in strijd met de verhoudingen op het veld naar een voorsprong te schieten. Vervolgens miste Bakayoko oog in oog met doelman Barkas en was Souffian El Karouani dicht bij een treffer voor FC Utrecht.

Trainer Bosz bracht Lang en Saibari na een uur voor Bakayoko en Til. Maar het was niet de thuisploeg, maar FC Utrecht dat scoorde. Aaronson kreeg alle ruimte van Ledezma en profiteerde daar dankbaar van (1-2). Babadi maakte in blessuretijd toch nog gelijk voor PSV (2-2), dat ontsnapte toen de bij FC Utrecht ingevallen Miliano Jonathans voor open doel naast schoot.

ANP