Ajax dankzij Taylor voorbij Feyenoord in Klassieker en loopt in op PSV

Ajax heeft zondag in de laatste minuten de Klassieker gewonnen. Dankzij een goal van Kenneth Taylor in de 94e minuut wonnen de Amsterdammers met 2-1 van Feyenoord. Ajax weet daardoor maximaal te profiteren van het gelijkspel van PSV zaterdag, en komen op 2 punten achter de koplopers van de Eredivisie.

Ajax-aanvoerder Jordan Henderson maakt het seizoen af bij Ajax, zo werd zondag duidelijk. Eerder deze week leek hij nog aan te sturen op een vertrek naar AS Monaco. Dat leidde tot afkeuring bij VI-tafelheer Johan Derksen, te zien in bovenstaande video.

Brian Brobbey schoot Ajax in de 37e minuut op voorsprong (1-0). Arbiter Danny Makkelie keurde de tweede treffer van de spits in achttien optredens in de Eredivisie aanvankelijk af op advies van een grensrechter. De videoscheidsrechter zag echter dat Steven Berghuis niet buitenspel stond toen hij Brobbey aanspeelde. Hierdoor mocht de aanvaller, die vorige week in de belangstelling stond van West Ham United, eindelijk weer juichen.

"Brobbey, Brobbey", scandeerden de supporters in de ArenA. De fans konden vlak na de openingstreffer bijna opnieuw juichen. Bertrand Traoré kopte echter op de lat. Zo kreeg de eerste helft toch een spectaculair slot. Want beide ploegen hielden elkaar lang in evenwicht zonder kansen te creëren. Ajax drong iets meer aan en Feyenoord zocht vooral naar mogelijkheden voor een snelle counter.

Bij de thuisploeg speelde Berghuis als linksbuiten en kreeg Davy Klaassen de voorkeur boven Kian Fitz-Jim op het middenveld. Jakub Moder, overgekomen van Brighton & Hove Albion, debuteerde als basisspeler voor Feyenoord. Ayase Ueda was de centrumspits van de bezoekers. Hij verving Santiago Giménez, die op het punt staat een transfer naar AC Milan af te ronden. Quilindschy Hartman kwam na tien maanden blessureleed in de slotfase als invaller in het veld.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Weghorst, die na rust Brobbey verving, was eerst nog dicht bij 2-0. Daarna leek Feyenoord te beseffen dat de tweede plaats van de Eredivisie met een nederlaag heel ver uit zicht zou raken. De bezoekers drongen aan en maakten in de 67e minuut gelijk. De van een blessure herstelde Quinten Timber, die na een uur inviel, werkte de bal achter doelman Remko Pasveer.

Weghorst mocht vlak na de gelijkmaker een strafschop nemen nadat David Hancko hem had neergelegd. Doelman Timon Wellenreuther, die de geblesseerde Justin Bijlow verving, stopte de inzet van de Ajax-spits. Pasveer voorkwam kort na de gemiste penalty met een snelle reactie dat Anis Hadj Moussa 1-2 maakte. Uiteindelijk was het Taylor die in blessuretijd vanuit een counter het winnende doelpunt maakte.

Ajax verkleinde met de zege de achterstand op koploper PSV, dat zaterdag met 3-3 gelijkspeelde bij NEC. Ajax staat na twintig wedstrijden met 48 punten op de tweede plaats. Nummer 1 PSV staat op 50 punten, maar heeft een wedstrijd meer gespeeld. Het verschil tussen de nummer 2 Ajax en de nummer 4 Feyenoord bedraagt nu 12 punten.

Hart van Nederland, ANP