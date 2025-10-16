Terug

Kluivert stopt als bondscoach van Indonesië na meerdere 'nederlagen'

Kluivert stopt als bondscoach van Indonesië na meerdere 'nederlagen'

Voetbal

Vandaag, 09:46

Patrick Kluivert stopt als bondscoach van Indonesië, nu het land zich niet heeft weten te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Volgens de Indonesische voetbalbond is het besluit "in goed overleg" genomen. "Deze stap is genomen als onderdeel van een uitgebreide evaluatie van het nationale voetbalcoaching- en ontwikkelingsprogramma", staat in een verklaring.

Indonesië hoopte zich voor het eerst sinds 1938 weer te kwalificeren voor een WK, maar verloor vorige week van zowel Saoedi-Arabië als Irak. Kluivert werd in januari aangesteld voor twee jaar. In acht wedstrijden boekte hij drie overwinningen, verloor vier keer en speelde één keer gelijk.

"De nederlagen tegen Saudi-Arabië en Irak waren bittere lessen, maar ook herinneringen aan hoe hoog onze gedeelde dromen zijn. We hebben het WK niet gehaald, maar wel een nieuwe basis gelegd, waarop we met vertrouwen kunnen bouwen", schreef Kluivert eerder deze week op Instagram, gericht aan de Indonesische voetbalfans.

Door ANP

