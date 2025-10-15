Terug

Australische superfan noemt al zijn zoons naar Oranje-legendes

Voetbal

Vandaag, 13:44

Een Australische man heeft zijn pasgeboren zoon een naam gegeven die in Nederland meteen herkenbaar is: Basten. Vader Kamiran Yousif uit Sydney is al zijn hele leven groot fan van het Nederlands elftal. Zijn liefde voor Oranje is zo groot dat hij al zijn drie zoons vernoemde naar Nederlandse voetballegendes.

Zijn oudste heet Cruyff, zijn tweede zoon kreeg de naam Kluivert, en nu is er Basten bijgekomen. "Alledrie zijn dat de real legends van het Nederlandse voetbal", vertelt Kamiran trots aan NH Nieuws.

Tattoo van KNVB-logo

De fan uit Sydney, die door zijn vrienden 'The Dutchy' wordt genoemd, raakte als kind al verknocht aan het Nederlands voetbal. "Toen ik klein was en mijn ogen opende, begon ik al Nederlandse voetbalwedstrijden te kijken", zegt hij tegen de regionale omroep.

Zijn toewijding gaat ver: de rechterhelft van zijn buik is bedekt met een enorme tattoo van het KNVB-logo. Onder de naam 'Cameron van Oranje' deelt hij op Facebook vol trots foto's in oranje shirts met de tekst 'Hup Holland Hup'.

'Ik hou van Holland'

Kamiran bezoekt regelmatig Europa om zijn favoriete team aan te moedigen. Afgelopen zomer was hij in Nederland om voetbaltoernooien te bekijken. "Ik hou van Holland. Vooral de mensen, iedereen is heel erg vriendelijk", zegt hij.

De keuze voor de namen van zijn kinderen stond al jaren vast. Toen hij trouwde, wist hij precies hoe hij zijn liefde voor Oranje wilde doorgeven. Cruyff is inmiddels vijf, Kluivert werd vorig jaar geboren en sinds afgelopen vrijdag is Basten het nieuwste lid van de 'Oranje-familie' in Sydney.

Door Redactie Hart van Nederland

