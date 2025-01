Patrick Kluivert gepresenteerd als bondscoach Indonesië: 'Vier finales tot aan WK'

Patrick Kluivert heeft met Indonesië zijn zinnen gezet op het WK van 2026 in Noord-Amerika. Dat zei de nieuwe bondscoach bij zijn presentatie in Jakarta. De voormalige Oranje-international tekende afgelopen week een contract voor twee jaar, met optie tot verlenging, bij de nummer 127 van de wereldranglijst.

"Mijn voornaamste doel voor de eerste twee jaar is om me te kwalificeren voor het WK en vier punten te halen uit de twee komende wedstrijden", zei de 48-jarige Kluivert tijdens de persconferentie.

Vier finales

Indonesië speelt op 20 maart een uitduel met Australië, waarna vijf dagen later een thuiswedstrijd tegen Bahrein volgt. Het land staat na zes van de tien wedstrijden op de derde plaats in de WK-kwalificatie, 1 punt achter Australië. De nummers 1 en 2 in de poule gaan rechtstreeks naar het WK. De nummers 3 en 4 gaan door naar een volgende ronde en blijven kans maken.

"Iedereen weet dat het vier finales zijn", keek Kluivert vooruit naar de vier laatste kwalificatieduels. "We willen onze doelen bereiken. Het belangrijkste is om resultaten te behalen en impact te hebben."

Nederlands tintje

Kluivert wordt geassisteerd door landgenoten Denny Landzaat en Alex Pastoor. Bij Indonesië spelen tegenwoordig ook veel voetballers met Nederlandse roots. Onder anderen Calvin Verdonk, Thom Haye, Mees Hilgers en Eliano Reijnders hebben in de afgelopen periode interlands gespeeld voor Indonesië.

ANP