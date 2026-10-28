Excelsior ’31 uit Rijssen stunt in de KNVB Beker: 'Nachtwerk geworden'

Het is de day after na de eerste ronde van de KNVB Beker voor de Rijssense club Excelsior '31. Tegen de verwachtingen in won de club na penalty's van ADO Den Haag. Leuk detail: Excelsior speelde al twee keer eerder tegen ADO, maar verloor toen. Drie keer is scheepsrecht, want nu hebben ze dus gewonnen.

Een uitverkocht thuishonk was het dinsdagavond in Rijssen. 3.100 mensen zaten op de tribunes. "We hadden graag een extra noodtribune gehad, want we kijken hier al weken naar uit", zegt voorzitter Harald Eertink van de voetbalclub tegen Hart van Nederland. "We hadden dit allemaal niet verwacht."

Drie keer scheepsrecht

ADO Den Haag is niet zomaar een club. Sterker nog: Excelsior '31 trof de Hagenezen al twee keer eerder tijdens de beker. Toen wonnen ze niet, maar nu na de derde keer dus wel. "Er hingen gisterenavond allemaal spandoeken met 'drie keer scheepsrecht'. Niet voor niets dus", lacht hij.

In de verlenging werd niet gescoord, waarna strafschoppen nodig waren om de beslissing te forceren. Na vijftien penalty's miste Sekou Sylla voor ADO en dat betekende uitschakeling van de nummer 17 van de Eredivisie.

Gesprek van de dag

Een dag later is de overwinning tegen het grote ADO het gesprek van de dag op de club uit Rijssen. "Ik was wel gespannen tijdens de penalty's", vertelt Sem. Hij is zelf lid bij Excelsior '31. "Ik had verwacht dat we gingen verliezen."

"Het was een gekkenhuis na het fluitsignaal, we renden zo het veld op", haakt ploeggenoot Steef aan. "Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Keeper Kevin Reimink was voor iedereen hier de held van de dag."

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Wie wordt de volgende tegenstander?

"Het is nachtwerk geworden en ik heb voor geen meter geslapen", vertelt Reimink. En dat terwijl hij nog vroeg op moest, want hij is gymdocent op een school. "De kinderen hebben de samenvatting gezien en waren super enthousiast. Ik weet ook niet wat mij overkomt vandaag."

Wie de volgende tegenstander wordt, wordt vrijdag bepaald tijdens de loting. "We hopen natuurlijk op een topper als Ajax, Feyenoord of PSV", aldus voorzitter Eertink.