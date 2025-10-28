Wereldprimeur in KNVB-beker: amateurclubs strijden om eigen 'blauwe dennenappel'

Voor amateurclubs wordt het toernooi om de KNVB-beker nog interessanter. Zij strijden dit seizoen voor het eerst ook om de Eurojackpot KNVB Beker Amateurwinnaar, een officiële prijs voor de beste amateurclub in het toernooi. De KNVB-beker is daarmee het eerste bekertoernooi ter wereld met een aparte prijs voor deelnemende amateurclubs.

De bokaal voor de winnaar lijkt net als die van de toernooiwinnaar op een dennenappel, maar heeft een blauwe in plaats van een zilveren kleur.

De nieuwe titel is een initiatief van KNVB en naamgevende partner Eurojackpot. "Ieder jaar zorgen amateurclubs voor de mooiste verrassingen in de KNVB-beker. Mooi dat we juist deze smaakmakers een verdiend podium kunnen bieden met de Amateurwinnaar-titel", zegt Jan Dirk van der Zee, de directeur amateurvoetbal van de KNVB die de prijs tijdens de rust van de bekerfinale uitreikt.

Eerste ronde

De eerste ronde van de KNVB-beker gaat dinsdag van start, met 24 amateurteams die kans maken op de Amateurwinnaar-titel. Spakenburg, dat in 2023 de halve finale van het bekertoernooi bereikte, komt deze eerste ronde ook meteen in actie.

Voormalig bekertopscorer Floris van der Linden is nog steeds selectiespeler van de 'Blauwen'. "In 2023 heb ik al mogen meemaken hoe het is om te stunten in het bekertoernooi. Ook dit jaar gaan we natuurlijk weer proberen om voor een stuntje te zorgen. Het is leuk dat je nu officieel benoemd kunt worden als de Amateurwinnaar, dat geeft de beker nog wat meer aandacht."