Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Voetbal op leeftijd: deze Oranje-senioren spelen WK zónder te rennen

Voetbal

Vandaag, 13:26

Link gekopieerd

Twaalf Nederlandse 70-plussers vertrekken maandag naar het Spaanse Torrevieja om deel te nemen aan het WK Walking Football. Het toernooi vindt plaats van 21 tot en met 24 oktober, met tegenstanders als Engeland, Italië en Japan.

Het team bestaat uit Cees Damen, Conny Koreman, Diana Martens, Gerrit Koenders, Glen van Gene, Jaap Rossen, Kees Teeken, Martin Troisfontaine, Peter Stolk, Vic Latumahina en Wout Jonker. De bondscoaches zijn Hans van Breukelen en Peter Heerschop.

Voetbal zonder rennen

Bij Walking Football ligt de nadruk op samenspel en contact, niet op snelheid: rennen is zelfs verboden. De sport is bedoeld om ouderen langer te laten voetballen en in beweging te blijven. Volgens de KNVB wordt Walking Football inmiddels bij ruim 500 voetbalverenigingen in Nederland aangeboden.

Het team maakt deel uit van FC Mooiste Contact, een samenwerking tussen de KNVB, het KPN Mooiste Contact Fonds en het Nationaal Ouderenfonds. Zij zetten zich samen in om sociale contacten onder ouderen te stimuleren via deze vorm van voetbal.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.