Voetbal op leeftijd: deze Oranje-senioren spelen WK zónder te rennen

Twaalf Nederlandse 70-plussers vertrekken maandag naar het Spaanse Torrevieja om deel te nemen aan het WK Walking Football. Het toernooi vindt plaats van 21 tot en met 24 oktober, met tegenstanders als Engeland, Italië en Japan.

Het team bestaat uit Cees Damen, Conny Koreman, Diana Martens, Gerrit Koenders, Glen van Gene, Jaap Rossen, Kees Teeken, Martin Troisfontaine, Peter Stolk, Vic Latumahina en Wout Jonker. De bondscoaches zijn Hans van Breukelen en Peter Heerschop.

Voetbal zonder rennen

Bij Walking Football ligt de nadruk op samenspel en contact, niet op snelheid: rennen is zelfs verboden. De sport is bedoeld om ouderen langer te laten voetballen en in beweging te blijven. Volgens de KNVB wordt Walking Football inmiddels bij ruim 500 voetbalverenigingen in Nederland aangeboden.

Het team maakt deel uit van FC Mooiste Contact, een samenwerking tussen de KNVB, het KPN Mooiste Contact Fonds en het Nationaal Ouderenfonds. Zij zetten zich samen in om sociale contacten onder ouderen te stimuleren via deze vorm van voetbal.