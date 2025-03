Oranjesupporters zetten Spaanse Valencia op z'n kop

In Spanje maakten Oranjefans zondagmiddag en -avond weer een feest van hun 'mars' naar het stadion. In Valencia is de return in de kwartfinales van de Nations League. Het Nederlands elftal speelt tegen Spanje. De mars van de Oranjesupporters naar het stadion was luid, oranje en sfeervol.

Spanje en Nederland trapten zondagavond om 20.45 uur af. De winnaar gaat naar de Final Four van de Nations League.

Donderdag speelde Nederland in de Kuip gelijk tegen Spanje.

Foto: Dutch Orange Bus/@marianne_reinders