Oranje speelt gelijk in kwartfinalewedstrijd tegen Spanje in Nations League

Het Nederlands Elftal heeft gelijkgespeeld tegen Spanje in de Nations League. In de kwartfinale kwam de uitslag van Oranje tegen Spanje uit op 2-2, toen Spanje in de negentigste minuut nog scoorde.

De Nations League begon in 2018. Maar wat houdt die nieuwe Europese competitie nou precies in? Dat legden we in Hart van Nederland destijds uit, en dat zie je in de video bovenaan.

In een volle Rotterdamse Kuip komt Spanje eerst op voorstand. Na een klein half uur scoort Gapko de gelijkmaker. Vlak na de rust weet Reijnders voor Oranje te scoren en staat het 2-1. Op het laatste nippertje, in de negentigste minuut, maakt Spanje er gelijkspel van.

Linksback Hato kreeg in de 82e minuut rood na een harde tackle op Robin Le Normand. De linksback van Oranje zal daardoor geschorst zijn voor de return van zondag in het Spaanse Valencia.

Uitgefloten

Wat opvalt tijdens de wedstrijd is dat de negentienjarige Dean Huijsen, die voor Spanje uitkwam, steeds wordt uitgefloten door het publiek. De geboren Nederlander verhuisde als kleuter naar Spanje, groeide daar op en besloot - na meerdere keren voor Oranje onder 19 gespeeld te hebben - nu voor de Spaanse ploeg te gaan.

Aan de NOS legt Huijsen uit: "In eerste instantie had ik geen Spaans paspoort, maar toen de mogelijkheid zich voordeed om versneld een paspoort te krijgen, heb ik de beslissing genomen. Spanje is mijn thuis. Ik heb mijn hele leven in Spanje gewoond en hier alles op het gebied van voetbal gedaan. Mijn jeugdvrienden zijn Spaans."

De winnaar gaat naar de Nations League Finals, van 4 tot en met 8 juni in een van de vier deelnemende landen.