AZ pakt de KNVB-beker, NEC compleet weggevaagd met 5-1

Vandaag, 20:09 - Update: 22 minuten geleden

AZ heeft voor de vijfde keer de KNVB-beker gewonnen. De club uit Alkmaar versloeg NEC in de uitverkochte Kuip in Rotterdam met een monsteruitslag van 5-1. Ondanks dat de Grote Markt in Nijmegen helemaal vol stond met supporters, haalden de ploeg in het groen, zwart, rood het niet tegenover de voetballers uit Alkmaar.

Mees de Wit schoot AZ in de 32e minuut op voorsprong. Sven Mijnans (67e minuut) en Peer Koopmeiners (73e minuut) lieten hun ploeg verder uitlopen. Invaller Koki Ogawa scoorde in de 78e minuut voor NEC. Kees Smit maakte in blessuretijd de 4-1 en Troy Parrott bepaalde daarna de eindstand.

Zesde keer verloren

AZ won de beker eerder in 1978, 1981, 1982 en 2013. De ploeg van trainer Leeroy Echteld schakelde op weg naar de finale PEC Zwolle, Ajax, FC Twente en Telstar uit. AZ verloor vorig jaar de finale van Go Ahead Eagles na strafschoppen.

NEC stond voor de zesde keer in de eindstrijd, maar mocht de zilveren bokaal nooit mee naar Nijmegen nemen.

Aanhoudingen

Voor en na de wedstrijd heeft de politie in Rotterdam meerdere aanhoudingen verricht. Het gaat om elf supporters die vuurwerk aanstaken en de openbare orde verstoorden. Een aantal had ook agenten beledigd.

