Eredivisie stelt natuurgras verplicht: clubs vervangen massaal kunstgras

Terwijl menig profvoetballer met een cocktail in de hand op het strand ligt, wordt er op de velden in Volendam en Emmen keihard gewerkt. De kunstgrasmatten verdwijnen en maken plaats voor echt gras. Vanaf het seizoen 2025/2026 zijn natuurgrasvelden namelijk verplicht in de Eredivisie, en dus zitten de werkpaarden op de clubs bepaald niet stil.

Bij FC Volendam ligt inmiddels een hybride grasmat in wording. De club, die promoveerde naar de Eredivisie, moest diep in de buidel tasten. Met ludieke filmpjes en oproepen van oud-spelers werd een inzamelingsactie opgezet om het miljoen voor het nieuwe veld bij elkaar te krijgen. Supporters konden zelfs een stukje oud kunstgras kopen. Het hele veld wordt als het ware in elkaar genaaid. Plastic vezels worden in de grond gestikt om het gras steviger te maken.

FC Emmen stapte vrijwillig over. Het veld daar kreeg van spelers nog het laagste rapportcijfer van de hele Keuken Kampioen Divisie. De club merkte dat spelers niet naar FC Emmen wilde komen vanwege de slechte mat of clubs wilden geen spelers uithuren aan de club vanwege het gras. De club werkt nu samen met sponsoren voor de aanleg, maar moet door het kwetsbare gras nu uitwijken naar amateurclubs voor trainingen.