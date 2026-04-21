Feest in Alkmaar: duizenden supporters bij huldiging AZ na winst KNVB-beker

Vandaag, 20:13 - Update: 1 uur geleden

In Alkmaar zijn dinsdag duizenden supporters bijeengekomen voor de huldiging van de spelers en staf van AZ na de winst van de KNVB-beker. Zondag werd NEC in de bekerfinale in De Kuip in Rotterdam met 5-1 verslagen. Het is de vijfde keer in de clubgeschiedenis dat AZ de beker heeft gewonnen.

De huldiging begon dinsdagavond rond 18.45 uur met een busrit door de stad. Langs de route hadden supporters zich in groten getale verzameld om de spelers toe te juichen.

Op verschillende plekken werden fakkels afgestoken en zongen fans luidkeels mee terwijl de bus door de stad reed. De route liep vanaf de Kennemersingel en Kennemerstraatweg richting het AFAS Stadion.

Huldiging bij stadion

De busrit eindigde bij het AFAS Stadion, waar het feest wordt voortgezet. Op het terrein bij het stadion is een podium opgebouwd voor de officiële huldiging, die rond 20.30 uur begon. Het programma duurt tot later op de avond.

