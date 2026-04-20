ZIEN: AZ-spelers en fans vieren feest bij stadion na bekerwinst

De spelers van AZ zijn zondagavond laat groots onthaald door een massa supporters bij het AFAS Stadion in Alkmaar. Rond middernacht verscheen de selectie op het bordes, na de overtuigende 5-1 overwinning op NEC in de bekerfinale eerder die dag. Fans stonden massaal op het plein, zwaaiden met vlaggen en zongen luidkeels mee.

Onder de fans bestond naast blijdschap ook vooral opluchting dat de verloren finale van vorig jaar door de ploeg was rechtgezet. Het feest bij het stadion was spontaan ingelast na de bekeroverwinning. De officiële huldiging volgt dinsdagavond.

Op het plein werden de namen van spelers luid gescandeerd. Vooral spits Troy Parrott kreeg veel aandacht, met de kreet "Parrott on fire" die regelmatig door de menigte galmde. De spelers zongen af en toe mee via een microfoon, maar hielden het verder bij het vieren met de fans.

Groot contrast na finale: feest in Alkmaar, stilte en teleurstelling in Nijmegen.

Officiële huldiging

De officiële huldiging staat gepland voor dinsdagavond. Dan maakt de selectie eerst een rondrit door Alkmaar, waarna het feest bij het stadion wordt voortgezet.

"De gemeente Alkmaar is trots op AZ en nodigt alle Alkmaarders uit om dit bijzondere moment samen met de spelers, staf en clubleiding te vieren", klinkt het. Wethouder Christiaan Peetoom (Sport) zegt dat hij als wethouder en supporter trots is op de bekerwinst. "Sport verbindt mensen en dat komt op dit soort momenten extra tot uiting. We willen de spelers en staf daarom op gepaste wijze huldigen en samen met supporters een onvergetelijke dag beleven."