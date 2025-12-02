TOP Oss gaat sorry zeggen op basisscholen na vechtpartij tijdens wedstrijd

Voetbalclub TOP Oss gaat langs bij verschillende basisscholen in de stad om excuses aan te bieden voor de vechtpartij tijdens de thuiswedstrijd tegen Almere City FC van zaterdag. Onder toeziend oog van honderden kinderen liep de wedstrijd vlak voor tijd volledig uit het de hand. De basisschoolkinderen waren vanwege een speciale actie uitgenodigd in het stadion.

Het ging mis nadat TOP Oss-speler Bryan van Hove rood kreeg vanwege een slaande beweging. Er ontstond een vechtpartij tussen beide ploegen, waarna de wedstrijd zelfs tijdelijk gestaakt werd.

De club baalt enorm van het incident. "Wij vinden het extra vervelend dat juist bij deze wedstrijd veel jeugd uitgenodigd was die deze onrust heeft meegemaakt. Maar ook als de jeugd er niet was, dan schamen wij ons voor alle aanwezigen, vandaar hierbij onze excuses", is te lezen in een statement op de site.

In gesprek

Ook gaat TOP Oss dus langs de basisscholen om sorry te zeggen en in gesprek te gaan met de kinderen. "Daarnaast is namens de directie en de hoofdtrainer een bericht naar alle scholen gestuurd om ook daar onze excuses over te brengen. Hij heeft verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen. TOP Oss kijkt vooruit en biedt nogmaals haar oprechte verontschuldigingen aan."