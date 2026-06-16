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Nieuw uitshirt PSV vergeleken met vruchtenhagel: 'Lelijkste van het jaar'

Nieuw uitshirt PSV vergeleken met vruchtenhagel: 'Lelijkste van het jaar'

Voetbal

Vandaag, 16:43

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PSV heeft dinsdag het nieuwe uitshirt voor volgend seizoen bekend gemaakt. En de meningen lopen flink uiteen. Het witte ontwerp met neon details valt niet echt in de smaak bij de supporters van de Brabantse landskampioen. Dat meldt De Telegraaf na reacties op sociale media.

'Eerste prijs is binnen boys. Lelijkste uitshirt van het jaar', '1 april is al even geleden hoor' en: 'Hoe krijg je het verzonnen. Niet elke afdeling is op het niveau van de kampioen.' Een greep uit de reacties op X onder de aankondiging van het tenue geeft aan dat het shirt omstreden is.

Sommige fans maken de vergelijking met vruchtenhagel. Een supporter heeft het ontwerp daarvoor nog iets aangepast:

'Frisse en moderne look'

Het shirt moet volgens de club de 'Eindhovense zonsopkomst naar een frisse en moderne look' vertalen en staat symbool voor een nieuw seizoen en nieuwe energie. Het shirt is gemaakt voor supporters die durven op te vallen, laat PSV op hun website weten.

Tussen alle kritische reacties, laten sommige fans zich toch positief uit over het ontwerp. 'Ziet er heel erg strak en mooi uit! Ook de glinster op het PSV logo is echt heel strak!' en: 'Ieder zijn smaak, maar ik vind het niet lelijk. Stelletje zeurpieten!'.

Tja... smaken verschillen.

Beeld: PSV

Door Redactie Hart van Nederland

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