Ruud van Nistelrooij nieuwe assistent bij Nederlands elftal in aanloop naar WK

Ruud van Nistelrooij nieuwe assistent bij Nederlands elftal in aanloop naar WK

Voetbal

Vandaag, 10:57 - Update: 2 uur geleden

Ruud van Nistelrooij keert terug bij Oranje. Per 1 februari versterkt hij de technische staf als extra assistent van bondscoach Ronald Koeman, in aanloop naar het WK. De oud-speler (49) van onder meer PSV en Manchester United heeft momenteel zijn handen vrij als trainer.

In maart sluit hij al aan bij de oefeninterlands tegen Noorwegen en Ecuador. Eerder werd Van Nistelrooij door Koeman ook al gevraagd voor het EK van 2021.

'Enorme eer en prachtige uitdaging'

Koeman en de KNVB kijken momenteel naar alles wat nodig is voor een succesvolle WK-campagne met Oranje. Naast faciliteiten wordt ook gekeken naar extra personeel. Met de toevoeging van Van Nistelrooij bestaat de staf straks uit drie assistenten: naast hem zijn dat Erwin Koeman en Wim Jonk.

Van Nistelrooij zelf noemt zijn terugkeer "een enorme eer en een prachtige uitdaging". "Met mijn ervaring in verschillende rollen, waaronder die van assistent, weet ik dat deze functie goed bij mij past", legt hij uit in een persbericht van de KNVB.

Waardevolle toevoeging

Bondscoach Ronald Koeman kijkt uit naar de samenwerking. Volgens Koeman klikt de persoonlijkheid van Van Nistelrooij goed met de spelers, kent hij de wetten van het voetbal op het allerhoogste niveau en brengt hij waardevolle toernooi-ervaring mee. Omdat hij zelf spits is geweest, denkt Koeman dat Van Nistelrooij van grote waarde kan zijn voor de aanvallers, met extra individuele aandacht.

Hoge eisen

Directeur Topvoetbal Nigel de Jong licht de uitbreiding van de technische staf in aanloop naar het eindtoernooi toe. "Een eindtoernooi stelt hoge eisen aan zowel staf als spelers. We willen in die periode niet alleen kwaliteit blijven leveren, maar ook voldoende individuele aandacht voor spelers garanderen. Het uitbreiden van onze al sterke staf helpt daarbij. Met Ruud voegen we een ervaren kracht toe die direct van waarde is."

Van Nistelrooij kan volledig meedraaien in de voorbereiding op het WK in Amerika, Canada en Mexico.

