Nederland klaart klus tegen Malta en verstevigt koppositie in WK-kwalificatie

Het Nederlands elftal heeft de uitwedstrijd tegen Malta in het kwalificatietoernooi voor het WK van volgend jaar vrij eenvoudig gewonnen (0-4). Cody Gakpo leverde met twee benutte strafschoppen en een assist op een treffer van Tijjani Reijnders een grote bijdrage aan de zege in het Ta'Qali-stadion. De ingevallen Memphis Depay bepaalde in de blessuretijd de eindstand.

Nederland verstevigde met de zege de leiding in groep G van het kwalificatietoernooi voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Polen volgt op 3 punten en heeft een veel slechter doelsaldo dan Oranje. Finland begint zondag met een achterstand van 3 punten aan het uitduel met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff ArenA. De Finnen hebben echter een duel meer gespeeld.

Oranje sluit de WK-kwalificatie volgende maand af met een uitwedstrijd tegen Polen en thuisduel met Litouwen. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de mondiale eindronde. Bij een gelijke stand is het doelsaldo beslissend.

ANP