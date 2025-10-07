Terug

AZ-spits Mexx Meerdink loopt debuut in Nederlands elftal alsnog mis door blessure

Voetbal

Vandaag, 17:11

Mexx Meerdink heeft dinsdagvanmiddag tijdens de training van het Nederlands elftal een blessure opgelopen. De aanvaller van AZ, die deze week zijn debuut maakte in de selectie van Oranje, zal daardoor niet inzetbaar zijn tijdens de komende WK-kwalificatie-interlands, meldt de KNVB dinsdag. Meerdink heeft het trainingskamp in Zeist inmiddels verlaten.

Bondscoach Ronald Koeman roept geen vervanger op. Nederland reist daardoor met 23 spelers af naar Malta, waar het elftal op 9 oktober de eerste kwalificatiewedstrijd speelt. De aftrap tegen Malta is om 20.45 uur in het Ta' Qali National Stadium.

Koeman was tot voor kort nog positief over de staat van het Nederlands elftal:

Koeman positief over Oranje: 'Als iedereen fit is hebben we gewoon een geweldig elftal!'
Volgende wedstrijd

Op zondag 12 oktober speelt Nederland de volgende WK-kwalificatiewedstrijd, ditmaal thuis tegen Finland, met aftrap om 18.00 uur.

