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KNVB kritisch op FIFA: 'Vertrouwen blijvend beschadigd'

KNVB kritisch op FIFA: 'Vertrouwen blijvend beschadigd'

Voetbal

Vandaag, 18:18

Het vertrouwen van de KNVB in het leiderschap van de FIFA is "blijvend beschadigd". Dat heeft de voetbalbond laten weten. De KNVB staat achter de stappen die de UEFA heeft gezet om duidelijkheid te krijgen over de werkwijze van de FIFA onder leiding van voorzitter Gianni Infantino.

Onder zijn leiding werd een commercialiseringsplan om een deel van de WK-rechten te verkopen gemaakt en later weer ingetrokken.

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'Vertrouwen niet hersteld'

Volgens de KNVB is het goed dat de FIFA gehoor heeft gegeven aan de oproep van de UEFA, AFC en CONCACAF en de aangesloten bonden om eerdere plannen in te trekken.

"Tegelijkertijd steunen we de UEFA in haar streven om duidelijkheid te krijgen over wat er is gebeurd. Het vertrouwen in het leiderschap van de FIFA is daarmee niet hersteld en voor ons blijvend beschadigd", aldus de KNVB.

Door ANP

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