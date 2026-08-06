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Infantino blijft aan als FIFA-voorzitter ondanks kritiek, ook van KNVB

Infantino blijft aan als FIFA-voorzitter ondanks kritiek, ook van KNVB

Voetbal

Vandaag, 06:49

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Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van de FIFA, ondanks een vertrouwensbreuk met de KNVB en kritiek van meerdere voetbalbonden. Tijdens een spoedvergadering in de buurt van de Marokkaanse hoofdstad Rabat sprak de top van de wereldvoetbalbond opnieuw het vertrouwen uit in de 56-jarige bestuurder.

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De positie van Infantino kwam onder druk te staan na ophef over een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Daarbij zou een nieuw bedrijf een deel van de commerciële rechten van onder meer het WK beheren. Een deel van de aandelen zou beschikbaar komen voor private investeerders.

Volgens de FIFA is tijdens de vergadering uitgebreid gesproken over de ontstane kritiek. De bond erkent dat er fouten zijn gemaakt in de manier waarop het plan tot stand kwam. In een brief aan de aangesloten bonden zijn excuses aangeboden. Ook verzekert de FIFA dat een vergelijkbare situatie zich niet opnieuw zal voordoen.

Kritiek van KNVB en UEFA

Het investeringsplan stuitte op veel weerstand, vooral vanuit Europa. De UEFA stelde dat het voetbal niet te koop is. De KNVB liet eerder weten geen vertrouwen meer te hebben in het leiderschap van Infantino. Volgens de Nederlandse voetbalbond heeft de manier waarop het voorstel tot stand kwam geleid tot "een fundamentele vertrouwensbreuk".

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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