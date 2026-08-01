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KNVB zegt vertrouwen op in FIFA-baas Gianni Infantino

KNVB zegt vertrouwen op in FIFA-baas Gianni Infantino

Voetbal

Vandaag, 12:07

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De Nederlandse voetbalbond, de KNVB, heeft het vertrouwen opgezegd in FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De aanleiding daarvoor is zijn inmiddels ingetrokken plan om het WK voetbal te verkopen door middel van aandelen.

Dat plan leidde tot stevige kritiek van veel voetbalbonden. Ook de KNVB was fel gekant tegen het plan. Inmiddels heeft de bond in Zeist het vertrouwen opgezegd in FIFA-baas Infantino. Daarover zegt de KNVB het volgende: "De KNVB heeft geen vertrouwen meer in zijn leiderschap. Dat blijkt niet alleen uit de zorgen die bonden wereldwijd hebben geuit, maar ook uit de kritiek en zorgen die binnen de FIFA-organisatie zelf leven. Deze situatie vraagt om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur en leiderschap binnen de FIFA."

Ook UEFA zegt steun op

De UEFA, de overkoepelende Europese voetbalbond, heeft inmiddels ook opgeroepen tot hervormingen binnen de FIFA. De bond is blij dat het investeringsplan is ingetrokken, maar zegt in een verklaring dat er behoefte is aan bredere hervormingen.

Bij de UEFA zijn 55 nationale voetbalbonden aangesloten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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