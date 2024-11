KNVB gaat rol van VAR veranderen in Eredivisie: 'Komt nu te vaak in actie'

De Video Assistent Referee (VAR) zal zich in de Eredivisie voortaan beperken tot het ingrijpen bij buitenspelsituaties en duidelijke, ernstige fouten van de scheidsrechter. Dat maakte Raymond van Meenen, sinds 1 september de nieuwe scheidsrechtersbaas van de KNVB, bekend tijdens een bijeenkomst van belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal in Garderen.

"De VAR komt momenteel te vaak in actie," stelde Van Meenen. "Het systeem is bedoeld om duidelijke fouten van scheidsrechters te corrigeren, en daar willen we weer op focussen. Die afspraak is gemaakt." Naast de trainers richtte Van Meenen zich deze week ook tot de technische directeuren van de betaald voetbalclubs.

Voormalig profvoetballer Sjaak Swart is helemaal klaar met VAR: ''Ik schop het liefst een bal in het VAR-hokje''. Hij vertelt over in de bovenstaande video.

VAR als specialisme en mogelijke challenge-regel

Van Meenen voorspelt dat de VAR in de toekomst een gespecialiseerd onderdeel van de arbitrage wordt. Daarbij verwacht hij dat spelers binnen afzienbare tijd een challenge kunnen aanvragen wanneer ze een beslissing van de scheidsrechter willen aanvechten. Bij zo’n challenge zou de VAR bindend oordelen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Om het begrip tussen clubs en arbiters te vergroten, wil Van Meenen spelers en trainers uitnodigen voor bijeenkomsten waarin scheidsrechterlijke beslissingen van het afgelopen speelweekend worden besproken. Dit moet bijdragen aan een betere verstandhouding en meer transparantie rondom arbitrale keuzes.