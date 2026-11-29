De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax heeft geen winnaar opgeleverd. Het duel in De Kuip eindigde zondagmiddag in 1-1. De wedstrijd begon tien minuten later dan gepland vanwege het vele vuurwerk dat Feyenoord voorafgaand aan de wedstrijd afstak. Ook viel Feyenoord-middenvelder Gjivai Zechiël al vroeg in de wedstrijd geblesseerd uit.

De eerste doelpunten vielen al snel. Julian Brandt zette Ajax in de vierde minuut op voorsprong, maar nog eens vier minuten later leidde zijn balverlies tot de gelijkmaker van Luciano Valente. Feyenoord kreeg in de tweede helft nog een goede kans om op voorsprong te komen, maar Nacho Ferri miste in de 67e minuut een strafschop.

Door het gelijkspel raken beide clubs verder achterop bij koploper PSV, dat zaterdag met 4-0 won van Go Ahead Eagles. Ajax heeft nu drie punten minder dan de Eindhovenaren, Feyenoord staat op zes punten achterstand. De Rotterdammers hebben inmiddels acht wedstrijden op rij niet gewonnen.

Vertraagde aftrap door vuurwerk

De Klassieker begon zondag tien minuten later dan gepland. Scheidsrechter Allard Lindhout wachtte met het eerste fluitsignaal totdat beide doelen weer zichtbaar waren na het vele vuurwerk dat Feyenoord had afgestoken. Het komt vaker voor dat Eredivisieclubs voorafgaand aan belangrijke wedstrijden op gecontroleerde wijze vuurwerk afsteken.

Voor supporters gelden andere regels. Zij mogen geen vuurwerk afsteken en riskeren een stadionverbod als ze dat wel doen. Ook moet een wedstrijd definitief worden gestaakt als door supporters afgestoken vuurwerk op het veld of in een ander vak terechtkomt. De regels werden eerder dit jaar aangescherpt nadat meerdere supporters van SC Cambuur gewond waren geraakt door vuurwerk in het stadion.

Zechiël geblesseerd uitgevallen

Ook kreeg Feyenoord al vroeg in de wedstrijd een tegenvaller te verwerken. Middenvelder Gjivai Zechiël moest na twintig minuten spelen geblesseerd het veld verlaten. Hij werd vervangen door Tobias van den Elshout. Zechiël is een belangrijke speler voor de Rotterdammers en maakte dit seizoen zijn debuut in het Nederlands elftal.