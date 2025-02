Kluivert uitgeroepen tot speler van de maand in Engeland

Justin Kluivert is verkozen tot speler van de maand januari in de Premier League. De 25-jarige aanvaller van Bournemouth is de eerste Nederlander die de prijs in ontvangst neemt sinds Virgil van Dijk van Liverpool in 2018.

Vader Patrick Kluivert is net begonnen aan een nieuwe klus als bondscoach van Indonesië. Hoe hij het WK 2026 wil gaan halen met zijn nieuwe werkgever zie je in de bovenstaande video.

Kluivert tekende voor vijf treffers en twee assists in vier competitiewedstrijden voor Bournemouth. De nummer 7 van de Premier League boekte in deze periode knappe zeges op Everton (1-0), Newcastle United (1-4) en Nottingham Forest (5-0) en speelde gelijk bij Chelsea (2-2).

Kluivert is de achtste Nederlander die is uitgeroepen tot speler van de maand. In totaal kregen zij zeventien keer de bijbehorende trofee.

ANP