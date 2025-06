Jong Oranje struikelt over Engeland in halve finale EK

De voetballers van Jong Oranje zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het Europees kampioenschap in Slowakije. De leeftijdsgenoten van Engeland waren in Bratislava met 2-1 te sterk.

Liverpool-speler Harvey Elliott maakte met twee doelpunten het verschil voor Engeland, dat duidelijk de betere ploeg was en de meeste kansen kreeg.

Titelverdediger Jong Engeland treft zaterdag in de finale Duitsland of Frankrijk.

ANP